Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов

Происшествия 08:42   17.05.2024
Оксана Горун
В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трех «прилетах», которые произошли в Харькове за ночь.

«00:50 г. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждено частично остекление окон жилого пятиэтажного дома. Также повреждено здание администрации района города. 00:30 г. Харьков, Немышлянский район. Обстрелы по открытой территории С-300. Без разрушений и пострадавших.00:09 г. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждены три дома», — перечислил Синегубов.

Читайте также: Ночная атака на Харьков обошлась без пострадавших, в области погибшие — ГУНП

Напомним, около 23:00 в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды». И мэр, и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах». В городе возникли два пожара — в Холодногорском и Основянском районах. После Синегубов уточнил: информация о пострадавших не поступала. Исходя из сообщения Николая Олещука, можно сделать вывод, что на Харьков падали обломки сбитых «шахедов». Также ночью Харьков атаковали ракетами С-300.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов
В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов
17.05.2024, 08:42
Главные новости 17.05: ночная атака на Харьков, погибшие в области, фронт
Главные новости 17.05: ночная атака на Харьков, погибшие в области, фронт
17.05.2024, 08:48
Два Patriot для Харькова: ISW проанализировал, спасут ли они город
Два Patriot для Харькова: ISW проанализировал, спасут ли они город
17.05.2024, 09:08
ISW: российские войска приблизились к Липцам к северу от Харькова
ISW: российские войска приблизились к Липцам к северу от Харькова
17.05.2024, 07:19
Синегубов пишет о «прилете» в Холодногорском районе, Терехов — в Основянском
Синегубов пишет о «прилете» в Холодногорском районе, Терехов — в Основянском
16.05.2024, 23:47
Ночная атака на Харьков обошлась без пострадавших, в области погибшие — ГУНП
Ночная атака на Харьков обошлась без пострадавших, в области погибшие — ГУНП
17.05.2024, 08:34

Новости по теме:

08:42
В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов
08:34
Ночная атака на Харьков обошлась без пострадавших, в области погибшие — ГУНП
08:16
«Близки к тому, чтобы купировать ситуацию» — Федоренко о боях под Волчанском
07:35
Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Воздушные силы ВСУ
07:19
ISW: российские войска приблизились к Липцам к северу от Харькова

Вы читали новость: «В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трех «прилетах», которые произошли в Харькове за ночь".