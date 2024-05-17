В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трех «прилетах», которые произошли в Харькове за ночь.
«00:50 г. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждено частично остекление окон жилого пятиэтажного дома. Также повреждено здание администрации района города. 00:30 г. Харьков, Немышлянский район. Обстрелы по открытой территории С-300. Без разрушений и пострадавших.00:09 г. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждены три дома», — перечислил Синегубов.
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Напомним, около 23:00 в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды». И мэр, и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах». В городе возникли два пожара — в Холодногорском и Основянском районах. После Синегубов уточнил: информация о пострадавших не поступала. Исходя из сообщения Николая Олещука, можно сделать вывод, что на Харьков падали обломки сбитых «шахедов». Также ночью Харьков атаковали ракетами С-300.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трех «прилетах», которые произошли в Харькове за ночь".