В Харькове после ночных ударов повреждены дома и админздание — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трех «прилетах», которые произошли в Харькове за ночь.

«00:50 г. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждено частично остекление окон жилого пятиэтажного дома. Также повреждено здание администрации района города. 00:30 г. Харьков, Немышлянский район. Обстрелы по открытой территории С-300. Без разрушений и пострадавших.00:09 г. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждены три дома», — перечислил Синегубов.

Напомним, около 23:00 в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды». И мэр, и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах». В городе возникли два пожара — в Холодногорском и Основянском районах. После Синегубов уточнил: информация о пострадавших не поступала. Исходя из сообщения Николая Олещука, можно сделать вывод, что на Харьков падали обломки сбитых «шахедов». Также ночью Харьков атаковали ракетами С-300.