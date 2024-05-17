У Харкові після нічних ударів пошкоджені будинки та адмінбудівля – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про три “прильоти”, що сталися у Харкові за ніч.
“00:50 м.Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста. 00:30 м. Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих. 00:09 м. Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено три будинки”, – перелічив Синєгубов.
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Нагадаємо, близько 23:00 в Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”. І мер, і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти”. У місті виникли дві пожежі – у Холодногірському та Основ’янському районах. Згодом Синєгубов уточнив: інформація про постраждалих не надходила. Виходячи з повідомлення Миколи Олещука, можна зробити висновок, що на Харків падали уламки збитих “шахедів”. Також уночі Харків атакували ракетами С-300.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, ракетний удар, руйнування, сінєгубов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про три “прильоти”, що сталися у Харкові за ніч".