Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:24
Атака дронів після 23-ї години – зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
00:14
Після атаки дронів по Харкову почали бити ракетами
Ракетний удар підтверджують начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
00:12
Десять бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:30
🔺Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.
🔺Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.
🔺Станом на зараз з початку доби втрати противника на Харківському напрямку склали: 160 окупантів та 21 одиниця озброєння та техніки.
🔺На Куп’янському напрямку було відбито шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.
🔺Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, генштаб, ракети, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 00:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".