Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.58
  • EUR 42.85

Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу

Події 00:24   17.05.2024
Олена Нагорна
Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:24

Атака дронів після 23-ї години – зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

00:14

Після атаки дронів по Харкову почали бити ракетами

Ракетний удар підтверджують начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

00:12

Десять бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:30

🔺Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

🔺Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.

🔺Станом на зараз з початку доби втрати противника на Харківському напрямку склали: 160 окупантів та 21 одиниця озброєння та техніки.

🔺На Куп’янському напрямку було відбито шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

🔺Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни
Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни
17.05.2024, 01:02
8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30
8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30
17.05.2024, 00:24
Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу
Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу
17.05.2024, 00:24
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
16.05.2024, 23:47
Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО
Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО
16.05.2024, 22:18
Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов
Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов
16.05.2024, 23:31

Новини за темою:

23:31
Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов
23:03
Вибухи знову лунають у Харкові
18:34
Один УМПБ вдарив у будинок у центрі Харкова, ще два по Олексіївці – Фільчаков
17:35
15 постраждалих у Харкові: чоловік важкий, у дітей гостра реакція на стрес
17:11
Удари військових РФ по Харкову: відомо про дев’ятьох постраждалих

Ви читали новину: «Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 00:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".