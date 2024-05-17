Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:24

Атака дронів після 23-ї години – зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

00:14

Після атаки дронів по Харкову почали бити ракетами

Ракетний удар підтверджують начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

00:12

Десять бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:30

🔺Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

🔺Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.

🔺Станом на зараз з початку доби втрати противника на Харківському напрямку склали: 160 окупантів та 21 одиниця озброєння та техніки.

🔺На Куп’янському напрямку було відбито шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

🔺Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.