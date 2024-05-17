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Генштаб про Харківський напрямок: відбита одна атака, окупанти били з авіації

Суспільство 14:38   17.05.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб про Харківський напрямок: відбита одна атака, окупанти били з авіації Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили одну ворожу атаку в районі села Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Окупанти залучали авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.

На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та М’ясожарівки. У Генштабі зазначили, що ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни відбили одну ворожу атаку в районі села Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".