Генштаб про Харківський напрямок: відбита одна атака, окупанти били з авіації

Українські воїни відбили одну ворожу атаку в районі села Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Окупанти залучали авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.

На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та М’ясожарівки. У Генштабі зазначили, що ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.