Генштаб про Харківський напрямок: відбита одна атака, окупанти били з авіації
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські воїни відбили одну ворожу атаку в районі села Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.
Окупанти залучали авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.
На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та М’ясожарівки. У Генштабі зазначили, що ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, атаки, генштаб, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни відбили одну ворожу атаку в районі села Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".