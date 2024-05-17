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ГШ о Харьковском направлении: отбита одна атака, оккупанты били из авиации

Общество 14:38   17.05.2024
Виктория Яковенко
ГШ о Харьковском направлении: отбита одна атака, оккупанты били из авиации Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины отбили одну вражескую атаку в районе села Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Оккупанты задействовали авиацию – били по районам Гарбузовки и Белого Колодца. Украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

На Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение в районе населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Берестовое и Мясожаровка. В Генштабе отметили, что враг получил жесткий отпор, ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 14:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины отбили одну вражескую атаку в районе села Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".