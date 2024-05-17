ГШ о Харьковском направлении: отбита одна атака, оккупанты били из авиации

Украинские воины отбили одну вражескую атаку в районе села Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Оккупанты задействовали авиацию – били по районам Гарбузовки и Белого Колодца. Украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

На Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение в районе населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Берестовое и Мясожаровка. В Генштабе отметили, что враг получил жесткий отпор, ситуация контролируется.