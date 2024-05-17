ГШ о Харьковском направлении: отбита одна атака, оккупанты били из авиации
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские воины отбили одну вражескую атаку в районе села Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.
Оккупанты задействовали авиацию – били по районам Гарбузовки и Белого Колодца. Украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.
На Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение в районе населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Берестовое и Мясожаровка. В Генштабе отметили, что враг получил жесткий отпор, ситуация контролируется.
Читайте также: РФ расширила зону боевых действий, впереди тяжелые бои – Сырский о Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, генштаб, зведення, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГШ о Харьковском направлении: отбита одна атака, оккупанты били из авиации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины отбили одну вражескую атаку в районе села Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".