Ворог намагався атакувати в напрямку Липців під Харковом – зведення Генштабу
Окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці, повідомив Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні на 17:00.
Окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне.
Втрати ворога на Харківському напрямку за сьогодні становлять 35 солдатів вбитими та пораненими. Також українські захисники знищили 15 одиниць російської техніки, зокрема танк, бойову броньовану машину й артилерійську установку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атака, генштаб, липцы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці, повідомив Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні на 17:00".