Враг пытался атаковать в направлении Липцев под Харьковом — сводка Генштаба
Кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое — Липцы, сообщил Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковском направлении в сводке на 17:00.
Оккупанты продолжают наносить авиаудары — пострадали районы сел Избицкое и Покаляное.
Потери врага на Харьковском направлении за сегодня составляют 35 солдат убитыми и ранеными. Также украинские защитники уничтожили 15 единиц российской техники, в частности танк, боевую бронированную машину и артиллерийскую установку.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атака, генштаб, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое — Липцы".