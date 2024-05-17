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Враг пытался атаковать в направлении Липцев под Харьковом — сводка Генштаба

Происшествия 18:44   17.05.2024
Елена Нагорная
Враг пытался атаковать в направлении Липцев под Харьковом — сводка Генштаба

Кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое — Липцы, сообщил Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковском направлении в сводке на 17:00.

Оккупанты продолжают наносить авиаудары — пострадали районы сел Избицкое и Покаляное.

Потери врага на Харьковском направлении за сегодня составляют 35 солдат убитыми и ранеными. Также украинские защитники уничтожили 15 единиц российской техники, в частности танк, боевую бронированную машину и артиллерийскую установку.

Читайте также: ГШ о Харьковском направлении: отбита одна атака у Старицы, оккупанты били из авиации 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое — Липцы".