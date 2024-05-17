Враг пытался атаковать в направлении Липцев под Харьковом — сводка Генштаба

Кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое — Липцы, сообщил Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковском направлении в сводке на 17:00.

Оккупанты продолжают наносить авиаудары — пострадали районы сел Избицкое и Покаляное.

Потери врага на Харьковском направлении за сегодня составляют 35 солдат убитыми и ранеными. Также украинские защитники уничтожили 15 единиц российской техники, в частности танк, боевую бронированную машину и артиллерийскую установку.