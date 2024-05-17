Атака БпЛА і ракетні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки (фото)
Правоохоронці опублікували наслідки комбінованої атаки РФ на Харків у ніч на 17 травня.
За даними Харківської обласної прокуратури, в ніч на 17 травня окупанти атакували місто безпілотниками. Внаслідок удару в Основʼянському районі пошкоджені нежитлові будівлі.
Після атаки БпЛА ворог вдарив ракетою, попередньо С-300, з Бєлгородської області. Зафіксовано влучання по території Немишлянського району: у нежитловій будівлі вибиті вікна.
Постраждалих немає, додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, близько 23:00 в Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”. І мер, і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти”. У місті виникли дві пожежі – у Холодногірському та Основ’янському районах. Згодом Синєгубов уточнив: інформація про постраждалих не надходила. Виходячи з повідомлення командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, можна зробити висновок, що на Харків падали уламки збитих “шахедів”.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, БПЛА, последствия, прокуратура, ракета, С-300, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака БпЛА і ракетні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки комбінованої атаки РФ на Харків у ніч на 17 травня. ".