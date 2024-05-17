Атака БпЛА і ракетні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки (фото)

Правоохоронці опублікували наслідки комбінованої атаки РФ на Харків у ніч на 17 травня.

За даними Харківської обласної прокуратури, в ніч на 17 травня окупанти атакували місто безпілотниками. Внаслідок удару в Основʼянському районі пошкоджені нежитлові будівлі.

Після атаки БпЛА ворог вдарив ракетою, попередньо С-300, з Бєлгородської області. Зафіксовано влучання по території Немишлянського району: у нежитловій будівлі вибиті вікна.

Постраждалих немає, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 23:00 в Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”. І мер, і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти”. У місті виникли дві пожежі – у Холодногірському та Основ’янському районах. Згодом Синєгубов уточнив: інформація про постраждалих не надходила. Виходячи з повідомлення командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, можна зробити висновок, що на Харків падали уламки збитих “шахедів”.