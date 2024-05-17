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Атака БпЛА і ракетні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки (фото)

Суспільство 13:14   17.05.2024
Вікторія Яковенко
Атака БпЛА і ракетні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці опублікували наслідки комбінованої атаки РФ на Харків у ніч на 17 травня. 

За даними Харківської обласної прокуратури, в ніч на 17 травня окупанти атакували місто безпілотниками. Внаслідок удару в Основʼянському районі пошкоджені нежитлові будівлі.

Після атаки БпЛА ворог вдарив ракетою, попередньо С-300, з Бєлгородської області. Зафіксовано влучання по території Немишлянського району: у нежитловій будівлі вибиті вікна.

Постраждалих немає, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, близько 23:00 в Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”. І мер, і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти”. У місті виникли дві пожежі – у Холодногірському та Основ’янському районах. Згодом Синєгубов уточнив: інформація про постраждалих не надходила. Виходячи з повідомлення командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, можна зробити висновок, що на Харків падали уламки збитих “шахедів”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки комбінованої атаки РФ на Харків у ніч на 17 травня. ".