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Атака БпЛА и ракетные удары по Харькову: последствия (фото)

Общество 13:14   17.05.2024
Виктория Яковенко
Атака БпЛА и ракетные удары по Харькову: последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители опубликовали последствия комбинированной атаки РФ на Харьков в ночь на 17 мая.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сперва оккупанты атаковали город беспилотниками. В результате удара в Основянском районе повреждены нежилые здания.

После атаки БпЛА враг ударил ракетой, предварительно С-300, из Белгородской области. Зафиксировано попадание по территории Немышлянского района: в нежилом здании выбиты окна.

Пострадавших нет, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, около 23:00 в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды». И мэр, и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах». В городе возникли два пожара — в Холодногорском и Основянском районах. После Синегубов уточнил: информация о пострадавших не поступала. Исходя из сообщения командующего ВС ВСУ Николая Олещука, можно сделать вывод, что на Харьков падали обломки сбитых «шахедов».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия комбинированной атаки РФ на Харьков в ночь на 17 мая.".