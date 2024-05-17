Три авіабомби скинули військові РФ на Куп’янськ-Вузловий: є постраждала (фото)

74-річна жінка постраждала внаслідок авіаудару по селищу Куп’янськ-Вузловий Харківської області 17 травня.

Як повідомляють в облпрокуратурі, о 12:35 ворог, за попередніми даними, атакував населений пункт трьома авіабомбами. Пошкоджені медустанова, житлові будинки, господарчі споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).