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Три авіабомби скинули військові РФ на Куп’янськ-Вузловий: є постраждала (фото)

Події 20:00   17.05.2024
Олена Нагорна
Три авіабомби скинули військові РФ на Куп’янськ-Вузловий: є постраждала (фото)

74-річна жінка постраждала внаслідок авіаудару по селищу Куп’янськ-Вузловий Харківської області 17 травня. 

Як повідомляють в облпрокуратурі, о 12:35 ворог, за попередніми даними, атакував населений пункт трьома авіабомбами. Пошкоджені медустанова, житлові будинки, господарчі споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "74-річна жінка постраждала внаслідок авіаудару по селищу Куп’янськ-Вузловий Харківської області 17 травня".