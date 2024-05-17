Три авиабомбы сбросили военные РФ на Купянск-Узловой: есть пострадавшая (фото)

74-летняя женщина пострадала в результате авиаудара по поселку Купянск-Узловой Харьковской области 17 мая.

Как сообщают в облпрокуратуре, в 12:35 враг, по предварительным данным, атаковал населенный пункт тремя авиабомбами. Повреждены медучреждение, жилые дома, хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).