Три авиабомбы сбросили военные РФ на Купянск-Узловой: есть пострадавшая (фото)
74-летняя женщина пострадала в результате авиаудара по поселку Купянск-Узловой Харьковской области 17 мая.
Как сообщают в облпрокуратуре, в 12:35 враг, по предварительным данным, атаковал населенный пункт тремя авиабомбами. Повреждены медучреждение, жилые дома, хозяйственные постройки.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Купянск-Узловой, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летняя женщина пострадала в результате авиаудара по поселку Купянск-Узловой Харьковской области 17 мая. ".