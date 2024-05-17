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Три авиабомбы сбросили военные РФ на Купянск-Узловой: есть пострадавшая (фото)

Происшествия 20:00   17.05.2024
Елена Нагорная
Три авиабомбы сбросили военные РФ на Купянск-Узловой: есть пострадавшая (фото)

74-летняя женщина пострадала в результате авиаудара по поселку Купянск-Узловой Харьковской области 17 мая. 

Как сообщают в облпрокуратуре, в 12:35 враг, по предварительным данным, атаковал населенный пункт тремя авиабомбами. Повреждены медучреждение, жилые дома, хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летняя женщина пострадала в результате авиаудара по поселку Купянск-Узловой Харьковской области 17 мая. ".