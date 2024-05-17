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“У нас була рекордна повітряна тривога” – Синєгубов про удари по Харківщині

Події 10:21   17.05.2024
Оксана Горун
“У нас була рекордна повітряна тривога” – Синєгубов про удари по Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що повітряна тривога, яка розпочалася 16 травня, на Харківщині тривала 16 годин 33 хвилини.

“Щодо міста Харкова, вночі ворог масово атакував своїми безпілотниками типу “шахед” нашу цивільну інфраструктуру. Відповідно, є пошкодження цивільних житлових багатоповерхівок. Як завжди, пошкоджені вікна та конструктив. Наразі всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Так само були ракетні удари типу “С-300”. Наразі ще аналізуємо всі ушкодження. Ну і, крім того, з 16 на 17 травня у нас була рекордна повітряна тривога, яка тривала 16 годин 33 хвилини. Це свідчить про те, що ворог дійсно масово атакує наші прикордонні населені пункти, саме місто Харків, ну і, звичайно, й Липецький напрямок, і Куп’янський напрямок, і, відповідно, Вовчанський напрямок також“, – сказав Синєгубов.

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Нагадаємо, сирена повітряної тривоги в Харкові прозвучала о 08:15 16 травня, а відбій оголосили о 00:48 17 травня. За даними порталу alerts.in.ua, це була найдовша тривога на Харківщині з початку повномасштабної війни.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 10:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що повітряна тривога, яка розпочалася 16 травня, на Харківщині тривала 16 годин 33 хвилини".