Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто

Події 09:08   17.05.2024
Оксана Горун
Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що РФ не зможе захопити Харків, якщо українські сили отримають ще два комплекси ППО “Patriot”.

“Зеленський наголосив в інтерв’ю “ABC News” 16 травня, що ситуація на харківському напрямку дуже серйозна і що українські сили не можуть дозволити собі втратити Харків. Зеленський заявив, що Росія не зможе захопити Харків, якщо українські сили отримають два комплекси ППО “Patriot” для розгортання в цьому районі. В останні тижні російські літаки все частіше завдають ударів по Харкову та його околицях плануючими бомбами та різними ракетними ударами, щоб послабити обороноздатність України та спонукати жителів втекти з міста. Достатнє прикриття ППО в районі Харкова дозволить українським силам стримувати дії російської авіації, але тільки в тому випадку, якщо західні країни дозволять Україні використовувати системи для перехоплення російських літаків у російському повітряному просторі, оскільки російські літаки можуть завдати удару по Харкову, навіть не залишаючи повітряного простору Росії”, – прокоментували аналітики Інституту вивчення війни.

Вони зазначили, що зараз окупанти використовують свій повітряний простір “як укриття для завдання ударів по Харківській області через заборону на використання західних систем для завдання ударів по цілях на території Росії”.

Читайте також: Зеленський: після візиту до Харкова говорив із Туском про Patriot для регіону

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто
Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто
17.05.2024, 09:08
У Харкові після нічних ударів пошкоджені будинки та адмінбудівля – Синєгубов
У Харкові після нічних ударів пошкоджені будинки та адмінбудівля – Синєгубов
17.05.2024, 08:42
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
Головні новини 17.05: нічна атака на Харків, загиблі в області, фронт
Головні новини 17.05: нічна атака на Харків, загиблі в області, фронт
17.05.2024, 08:48
Нічна атака на Харків обійшлася без постраждалих, в області загиблі – Тимошко
Нічна атака на Харків обійшлася без постраждалих, в області загиблі – Тимошко
17.05.2024, 08:34
“Близькі до того, щоб купірувати ситуацію” – Федоренко про бої під Вовчанськом
“Близькі до того, щоб купірувати ситуацію” – Федоренко про бої під Вовчанськом
17.05.2024, 08:16

Новини за темою:

07:19
ISW: російські війська наблизилися до Липців на північ від Харкова
07:13
Війська РФ просунулися не більше ніж на 8 км від кордону на Харківщині – ISW
08:03
Темп наступальних операцій РФ на півночі Харківщини сповільнився – ISW
11:42
ISW про пріоритети росіян під Харковом: “буферна зона”, а не глибокі успіхи
07:22
Сили РФ на Харківщині віддають пріоритет створенню “буферної зони” – ISW

Ви читали новину: «Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що РФ не зможе захопити Харків, якщо українські сили отримають ще два комплекси ППО “Patriot”".