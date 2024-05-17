Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто
Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що РФ не зможе захопити Харків, якщо українські сили отримають ще два комплекси ППО “Patriot”.
“Зеленський наголосив в інтерв’ю “ABC News” 16 травня, що ситуація на харківському напрямку дуже серйозна і що українські сили не можуть дозволити собі втратити Харків. Зеленський заявив, що Росія не зможе захопити Харків, якщо українські сили отримають два комплекси ППО “Patriot” для розгортання в цьому районі. В останні тижні російські літаки все частіше завдають ударів по Харкову та його околицях плануючими бомбами та різними ракетними ударами, щоб послабити обороноздатність України та спонукати жителів втекти з міста. Достатнє прикриття ППО в районі Харкова дозволить українським силам стримувати дії російської авіації, але тільки в тому випадку, якщо західні країни дозволять Україні використовувати системи для перехоплення російських літаків у російському повітряному просторі, оскільки російські літаки можуть завдати удару по Харкову, навіть не залишаючи повітряного простору Росії”, – прокоментували аналітики Інституту вивчення війни.
Вони зазначили, що зараз окупанти використовують свій повітряний простір “як укриття для завдання ударів по Харківській області через заборону на використання західних систем для завдання ударів по цілях на території Росії”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що РФ не зможе захопити Харків, якщо українські сили отримають ще два комплекси ППО “Patriot”".