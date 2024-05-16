Зеленський: після візиту до Харкова говорив із Туском про Patriot для регіону

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні провів Ставку верховного головнокомандувача у Харкові, у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту до регіону.

“Зараз завдяки нашим силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз ведеться робота з партнерами, щоб Харківщина, Донеччина, Сумщина та інші регіони отримали більше систем ППО та достатньо далекобійної зброї.

“Вже по поверненню в Київ говорив з прем’єр-міністром Польщі Туском про наші потреби, про системи Patriot, які могли б відчутно змінити ситуацію на Харківському напрямку”, – повідомив президент.

Він також вкотре подякував захисникам.

Відео: Офіс президента

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 16 травня провів у Харкові Ставку верховного головнокомандувача. Він заявив, що ситуація в регіоні контрольована, але напрямок залишається дуже складним. Також глава держави відвідав українських захисників, які отримали поранення у боях на Харківщині.