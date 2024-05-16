РФ не зможе окупувати Харків, де будуть дві системи Patriot – Зеленський

Ситуація в Україні настільки серйозна, що президент Володимир Зеленський скасував заплановану поїздку до Іспанії та приїхав прямо до Харкова. ABC News приєднався до Зеленського під час візиту до шпиталю, де він зустрівся з солдатами, пораненими при обороні півночі області, та вручив їм медалі за доблесть.

“Для мене дуже важливо бути тут”, – сказав він нам, поки ми йшли коридорами.

У кожній палаті він зупинявся, поки офіцер зачитував імена кожного пораненого солдата. Він підійшов до кожного ліжка і вручив їм медаль. Але це був дуже поспішний візит. Безпека президента завжди викликає занепокоєння, але ця поїздка до Харкова була ризикованою, і його команда швидко переміщалася будівлею.

“Ситуація дуже серйозна”, – сказав Зеленський. “Ми не можемо дозволити собі втратити Харків”.

Стоячи поруч із пораненими солдатами, йому було цілком зрозуміло, що затримка допомоги США справила прямий вплив на війну та ситуацію вздовж північно-східного кордону. За його словами, за останні кілька днів сотні людей загинули чи отримали поранення. Багато хто з солдатів з цього регіону, тому важливо бути там і підтримувати їх, сказав він.

Чи винна Америка, запитали ми його, у тому, що зараз відбувається у Харкові?

“Це провина всього світу”, – відповів він. «Вони дали Путіну нагоду окупувати. Але тепер світ може допомогти”.

Він завжди обережний щодо критики США. Але це був трохи більше відвертий Зеленський, ніж ми зазвичай бачимо.

Ми запитали, як, на його думку, пройшов візит цього тижня держсекретаря Ентоні Блінкена. Головний дипломат США в середу оголосив про виділення додаткових 2 мільярдів доларів допомоги на додаток до 60 мільярдів доларів, обіцяних наприкінці квітня. Зеленський зробив паузу. Я відчував його розчарування.

«Діалог – це добре, – сказав він. — Але нам зараз потрібна допомога»

Тут, поряд із жорстокими боями на лінії фронту, виникає відчуття, що цей візит був не чим іншим, як демонстрацією підтримки.

«Все, що нам потрібно, – це дві системи Patriot, – сказав він. – Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони будуть у нас».

Я сказав йому, що багато американців стурбовані тим, скільки грошей витрачається на Україну. І в рік виборів це стане проблемою, на яку звернуть увагу американські виборці.

«Ці гроші не передають Україні, – сказав він. – Це гроші, витрачені на американські фабрики, створення американських робочих місць… І ми виборюємо не лише нашу свободу».

Після звільнення президента ми повернулися до деяких солдатів, яких він відвідав.

Максимові, який мало не помер у Вовчанську в середу, ногу підняли за допомогою трьох величезних металевих штифтів, утримуючи її прямо. Це люди, які захищають Харків. Схоже, його не надто непокоїла медаль.

“Це честь”, – сказав він мені. «Але я вважав би за краще вручити цю нагороду людям, які врятували мені життя».