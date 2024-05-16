VA: Наступ РФ на Харківщину – результат помилок України та США

Серед причин наступу РФ на Харківщину міжнародні експерти та оглядачі називають піврічну затримку військової допомоги із боку США та заборону бити американськими ракетами вглиб по території Росії. Із боку України великі помилки у тому, що уряд не розпочав мобілізацію населення значно раніше та керівництво не побудувало оборонні укріплення, пише Голос Америки Україна.

В України зараз “найслабший момент”

Піврічна відсутність американської допомоги та низка інших обставин призвели до того, що росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутись вперед. Про це 14 травня заявив речник Пентагону Пет Райдер.

“Гадаю, мова про низку обставин, я не буду розповідати про останні 6-8 місяців на полі бою. Але безумовно, не було користі робити паузу з безпековою допомогою. Очевидно, є інші партнери по всьому світу, які допомагають Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б невеликими ці просування не були – це, безперечно, викликає занепокоєння. Ми будемо і надалі тісно співпрацювати з Україною та нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати українцям необхідну безпекову допомогу”, – сказав речник міністерства оборони США.

На думку професора політології Браніслава Сланчева, який досліджує війну в університеті Каліфорнії в Сан-Дієго, Росія намагається захопити територію, користуючись коротким вікном перед тим, як в Україну надійде повна кількість зброї, яку їй виділили США в рамках нещодавно затвердженого додаткового фінансування в розмірі 61 млрд доларів.

“Ми бачимо Україну у найслабший її момент. Росіяни використовують [це вікно] і пруться як божевільні, тому що вони знають, що до середини або кінця літа ситуація стабілізується. Українці зараз у біді, і наступні кілька місяців будуть дуже критичними”, – цитує аналітика видання The Hill.

6-місячна пауза в наданні підтримки Києву дозволила Росії отримати артилерійську перевагу, сказав в коментарі кореспонденту Голосу Америки Андрію Борису підполковник американської армії у відставці Джон Негл.

За словами експерта, те, що зараз відбувається на Харківщині – це “кульмінація низки помилок з боку України та США”.

“Росія бачить можливість і намагається скористатися цією можливістю, і це їй дуже добре вдається”, – сказав підполковник США у відставці.

Коментуючи помилки з українського боку, Джон Негл зауважив, що Україна повинна була побудувати кращу оборону: створити лінії окопів, укріплення та мінні поля між Харковом і Росією.

“Україні слід було повніше мобілізуватись пів року тому, а не зараз. Напевно, не варто було вести наступальний контрнаступ, як це було минулого літа. Вони просувалися на занадто багатьох фронтах одночасно і, напевне, марно витрачали свої зусилля”, – каже Негл.

Як повідомляв Голос Америки, американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російський наступ на Харківщину значною мірою є наслідком політики Заходу з обмеження використання українськими силами наданої партнерами зброї для ударів по законних військових цілях на території Росії.