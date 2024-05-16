VA: Наступление РФ на Харьковщину – результат ошибок Украины и США
Среди причин наступления РФ в Харьковскую область международные эксперты и обозреватели называют полугодовую задержку военной помощи со стороны США и запрет бить американскими ракетами вглубь по территории России. Со стороны Украины большие ошибки в том, что правительство не приступило к мобилизации населения значительно раньше и руководство не построило оборонительные укрепления, пишет Голос Америки Украина.
У Украины сейчас «самый слабый момент»
Полугодовое отсутствие американской помощи и ряд других обстоятельств привели к тому, что россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Об этом 14 мая заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.
«Думаю, речь о ряде обстоятельств, я не буду рассказывать о последних 6-8 месяцах на поле боя. Но безусловно, не было пользы делать паузу с безопасной помощью. Очевидно, есть другие партнеры по всему миру, которые помогают Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы небольшими эти продвижения не были – это, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал спикер министерства обороны США.
По мнению профессора политологии Бронислава Сланчева, исследующего войну в университете Калифорнии в Сан-Диего, Россия пытается захватить территорию, пользуясь коротким окном перед тем, как в Украину поступит полное количество оружия, которое ей выделили США в рамках недавно утвержденного дополнительного финансирования в размере млрд долларов.
«Мы видим Украину в самый слабый ее момент. Россияне используют [это окно] и прутся как сумасшедшие, потому что они знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется. Украинцы сейчас в беде, и следующие несколько месяцев будут очень критическими», — цитирует аналитика издания The Hill.
6-месячная пауза в оказании поддержки Киеву позволила России получить артиллерийское преимущество, сказал подполковник американской армии в отставке Джон Негл.
По словам эксперта, то, что сейчас происходит в Харьковской области — это «кульминация ряда ошибок со стороны Украины и США».
«Россия видит возможность и пытается воспользоваться этой возможностью, и это ей очень хорошо удается», – сказал подполковник США в отставке.
Комментируя ошибки с украинской стороны, Джон Негл отметил, что Украина должна была построить лучшую оборону: создать линии окопов, укрепление и минные поля между Харьковом и Россией.
«Украине следовало полнее мобилизоваться пол года назад, а не сейчас. Наверное, не стоило вести наступательное контрнаступление, как это было прошлым летом. Они продвигались на слишком многих фронтах одновременно и, наверное, тщетно тратили свои усилия», — говорит Негл.
Как сообщал Голос Америки, американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российское наступление на Харьковщину в значительной степени является следствием политики Запада по ограничению использования украинскими силами предоставленного партнерами оружия для ударов по законным военным целям на территории России.
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: мобилизация, наступ, наступление, рф, сша, Украина, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 14:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди причин наступления РФ в Харьковскую область международные эксперты и обозреватели называют полугодовую задержку военной помощи со стороны США и запрет бить американскими ракетами вглубь по территории России. Со стороны Украины большие ошибки в том, что правительство не приступило к мобилизации населения значительно раньше и руководство не построило оборонительные укрепления, пишет Голос Америки Украина.".