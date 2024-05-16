Війська РФ просунулися не більше ніж на 8 км від кордону на Харківщині – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) у ранковому зведенні 16 травня заявив, що темп наступу РФ на півночі Харківської області продовжує знижуватися.
“Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися після того, як російські війська спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищені”, – зазначили аналітики ISW в актуальному зведенні.
За їхніми даними, геолоковані кадри, що опубліковані 15 травня, показують, що російські війська просунулися на схід від Глибокого (на північ від Липців) та вздовж східного берега Трав’янського водосховища.
“Міністерство оборони Росії та російські військові блогери заявили, що російські війська захопили Глибоке та Лук’янці (на північний схід від Липців). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус Ленінградського військового округу) захопили Лук’янці 13 березня і що українські війська нещодавно витіснили російські війська із Зеленого (на північний схід від Липців). Голова військової адміністрації села Липці Сергій Криветченко заявив, що російські війська увійшли до Лук’янців. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили напад російських військ між Борисівкою (на північний схід від Липців) та Нескучним (на північний схід від Липців)”, – привели всі відомі на цей час повідомлення в ISW.
Також продовжувався тактичний наступ у районі Вовчанська. Геолоковані кадри показали, що війська РФ просунулися у північній частині Стариці. Протягом доби бої тривали на північних околицях Вовчанська.
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“За оцінками ISW, російські війська нині просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від міжнародного кордону на півночі Харківської області”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Там знову підтвердили свій колишній висновок: росіяни надають пріоритет створенню “буферної зони”, а не глибокому проникненню на Харківщину.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, граница, липцы, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у ранковому зведенні 16 травня заявив, що темп наступу РФ на півночі Харківської області продовжує знижуватися".