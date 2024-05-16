РФ не сможет оккупировать Харьков, где будут две системы Patriot – Зеленский
Ситуация в Украине настолько серьезна, что президент Владимир Зеленский отменил запланированную поездку в Испанию и приехал прямо в Харьков. ABC News присоединился к Зеленскому во время визита в госпиталь, где он встретился с солдатами, ранеными при обороне севера области, и вручил им медали за доблесть.
«Для меня очень важно быть здесь», — сказал он нам, пока мы шли по коридорам.
В каждой палате он останавливался, пока офицер зачитывал имена каждого раненого солдата. Он подошел к каждой койке и вручил им медаль. Но это был очень поспешный визит. Безопасность президента всегда вызывает беспокойство, но эта поездка в Харьков была рискованной, и его команда быстро перемещалась по зданию.
«Ситуация очень серьезная», — сказал Зеленский. «Мы не можем позволить себе потерять Харьков».
Стоя рядом с ранеными солдатами, ему было совершенно ясно, что задержка помощи США оказала прямое влияние на войну и ситуацию вдоль северо-восточной границы. По его словам, за последние несколько дней сотни людей погибли или получили ранения. Многие из солдат из этого региона, поэтому важно быть там и поддерживать их, сказал он.
Виновата ли Америка спросили мы его, что сейчас происходит в Харькове?
«Это вина всего мира», — ответил он. «Они дали Путину возможность оккупировать. Но теперь мир может помочь».
Он всегда осторожен и не критикует США. Но это был немного более откровенный Зеленский, чем мы обычно видим.
Мы спросили, как, по его мнению, прошел визит на этой неделе госсекретаря Энтони Блинкена. Главный дипломат США в среду объявил о выделении дополнительных 2 миллиардов долларов помощи в дополнение к 60 миллиардам долларов, обещанным в конце апреля. Зеленский сделал паузу. Я чувствовал его разочарование.
«Диалог – это хорошо, – сказал он. — Но нам нужна помощь сейчас»
Здесь, рядом с жестокими боями на линии фронта, возникает ощущение, что этот визит был не чем иным, как демонстрацией поддержки.
«Все, что нам нужно, — это две системы Patriot, — сказал он. – Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут».
Я сказал ему, что многие американцы обеспокоены тем, сколько денег тратится на Украину. И в год выборов это станет проблемой, на которую обратят внимание американские избиратели.
«Эти деньги не передают Украине, — сказал он. – Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест… И мы боремся не только за нашу свободу».
После ухода президента мы вернулись к некоторым солдатам, которых он посетил.
Максиму, который чуть не умер в Волчанске в среду, ногу приподняли с помощью трех огромных металлических штифтов, удерживая ее прямо. Это люди, защищающие Харьков. Похоже, его не слишком беспокоила медаль.
«Это честь», — сказал он мне. «Но я бы предпочел вручить эту награду людям, которые спасли мне жизнь».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Владимир зеленский, наступ, наступление, окупація, Петриот, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 15:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Украине настолько серьезна, что президент Владимир Зеленский отменил запланированную поездку в Испанию и приехал прямо в Харьков. ABC News присоединился к Зеленскому во время визита в госпиталь, где он встретился с солдатами, ранеными при обороне севера области, и вручил им медали за доблесть.".