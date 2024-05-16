Зеленский: после визита в Харьков говорил с Туском о Patriot для региона

Президент Владимир Зеленский, который сегодня провел Ставку верховного главнокомандующего в Харькове, в вечернем обращении подвел итоги визита в регион.

«Сейчас благодаря нашим силам, нашим мерам удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются — продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас ведется работа с партнерами, чтобы Харьковщина, Донетчина, Сумщина и другие регионы получили больше систем ПВО и достаточно дальнобойного оружия.

«Уже по возвращению в Киев говорил с премьер-министром Польши Туском о наших потребностях, о системах Patriot, которые могли бы ощутимо изменить ситуацию на Харьковском направлении», — сообщил президент.

Он также в очередной раз поблагодарил защитников.

Видео: Офис президента

Напомним, президент Владимир Зеленский 16 мая провел в Харькове Ставку верховного главнокомандующего. Он заявил, что ситуация в регионе контролируемая, но направление остается очень сложным. Также глава государства посетил украинских защитников, получивших ранения в боях на Харьковщине.