Зеленский посетил раненых украинских воинов в Харькове (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских защитников, которые получили ранения в боях на Харьковщине. Он также пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.

«Благодарю наших бойцов за службу, за храбрость. Украина гордится каждым своим защитником. Спасибо медикам, которые сейчас проходят тяжелые испытания во время защиты нашей Харьковщины. Ценим, что вы делаете все возможное, чтобы вернуть воинов к жизни», – написал президент в Telegram.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что провел в Харькове Ставку. Он заявил, что ситуация в регионе контролируемая.