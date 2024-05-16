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Зеленский посетил раненых украинских воинов в Харькове (видео)

Общество 14:22   16.05.2024
Виктория Яковенко
Зеленский посетил раненых украинских воинов в Харькове (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских защитников, которые получили ранения в боях на Харьковщине. Он также пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.

«Благодарю наших бойцов за службу, за храбрость. Украина гордится каждым своим защитником. Спасибо медикам, которые сейчас проходят тяжелые испытания во время защиты нашей Харьковщины. Ценим, что вы делаете все возможное, чтобы вернуть воинов к жизни», – написал президент в Telegram.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что провел в Харькове Ставку. Он заявил, что ситуация в регионе контролируемая.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских защитников, которые получили ранения в боях на Харьковщине. Он также пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.".