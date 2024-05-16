Зеленський відвідав поранених українських воїнів у Харкові (відео)
Президент України Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Він також поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами.
«Дякую нашим бійцям за службу, за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя», – написав президент у телеграмі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що провів у Харкові Ставку. Він заявив, що ситуація у регіоні контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воины, Зеленський, награды, президент, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Він також поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами.".