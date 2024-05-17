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Два Patriot для Харькова: ISW проанализировал, спасут ли они город

Мир 09:08   17.05.2024
Оксана Горун
Два Patriot для Харькова: ISW проанализировал, спасут ли они город

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ не сможет захватить Харьков, если украинские силы получат еще два комплекса ПВО «Patriot».

«Зеленский подчеркнул в интервью «ABC News» 16 мая, что ситуация на харьковском направлении очень серьезная и что украинские силы не могут позволить себе потерять Харьков. Зеленский заявил, что Россия не сможет захватить Харьков, если украинские силы получат два комплекса ПВО «Patriot» для развертывания в этом районе. В последние недели российские самолеты все чаще наносят удары по Харькову и его окрестностям планирующими бомбами и различными ракетными ударами, чтобы ослабить обороноспособность Украины и побудить жителей бежать из города. Достаточное прикрытие ПВО в районе Харькова позволит украинским силам сдерживать действия российской авиации, но только в том случае, если западные страны разрешат Украине использовать системы для перехвата российских самолетов в российском воздушном пространстве, поскольку российские самолеты могут нанести удар по Харькову, даже не покидая воздушного пространства России», — прокомментировали аналитики Института изучения войны.

Они отметили, что сейчас оккупанты используют свое воздушное пространство «как убежище для нанесения ударов по Харьковской области из-за запрета на использование западных систем для нанесения ударов по целям на территории России».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ не сможет захватить Харьков, если украинские силы получат еще два комплекса ПВО «Patriot»".