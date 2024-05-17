Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни

Повітряна тривога у Харківській області тривала понад 16,5 годин.

Сирена пролунала в регіоні о 08:15 16 травня, а відбій оголосили о 00:48 17 числа. За даними порталу alerts.in.ua, це була найдовша тривога на Харківщині від початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що тривога ще триває у Липецькій та Вовчанській громадах.