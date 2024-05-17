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Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни

Суспільство 01:02   17.05.2024
Олена Нагорна
Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни

Повітряна тривога у Харківській області тривала понад 16,5 годин.

Сирена пролунала в регіоні о 08:15 16 травня, а відбій оголосили о 00:48 17 числа. За даними порталу alerts.in.ua, це була найдовша тривога на Харківщині від початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що тривога ще триває у Липецькій та Вовчанській громадах.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 01:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога у Харківській області тривала понад 16,5 годин".