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Последняя тревога на Харьковщине — рекордная с начала полномасштабной войны

Общество 01:02   17.05.2024
Елена Нагорная
Последняя тревога на Харьковщине — рекордная с начала полномасштабной войны

Воздушная тревога в Харьковской области длилась более 16,5 часов.

Сирена прозвучала в регионе в 08:15 16 мая, а отбой объявили в 00:48 17 числа. По данным портала alerts.in.ua, это была самая длинная тревога на Харьковщине с начала полномасштабной войны.

Отметим, что тревога еще продолжается в Липецкой и Волчанской громадах.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 01:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более 16,5 часов".