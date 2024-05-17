Последняя тревога на Харьковщине — рекордная с начала полномасштабной войны
Воздушная тревога в Харьковской области длилась более 16,5 часов.
Сирена прозвучала в регионе в 08:15 16 мая, а отбой объявили в 00:48 17 числа. По данным портала alerts.in.ua, это была самая длинная тревога на Харьковщине с начала полномасштабной войны.
Отметим, что тревога еще продолжается в Липецкой и Волчанской громадах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 01:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более 16,5 часов".