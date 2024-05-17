Последняя тревога на Харьковщине — рекордная с начала полномасштабной войны

Воздушная тревога в Харьковской области длилась более 16,5 часов.

Сирена прозвучала в регионе в 08:15 16 мая, а отбой объявили в 00:48 17 числа. По данным портала alerts.in.ua, это была самая длинная тревога на Харьковщине с начала полномасштабной войны.

Отметим, что тревога еще продолжается в Липецкой и Волчанской громадах.

Читайте также: Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов