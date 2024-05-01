Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов

Общество 21:54   01.05.2024
Елена Нагорная
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов Фото: ХОВА

63 местные автоматизированные системы оповещения планируют создать до конца года в Харьковской области — в 7 районах и 56 громадах.

«Действующая система, созданная еще в прошлом веке, не соответствует сегодняшним вызовам. Новая система не будет зависеть от перебоев с мобильной связью, будет энергоавтономной, позволит покрыть больше территории путем новейших решений, а также будет иметь современное и понятное управление. А в перспективе систему можно сделать дифференцированной. Воплощение этого проекта — задача громад», — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным пресс-службы ХОВА, в 2022-2023 годах регион бесплатно получил от Офиса Миссии Международного Комитета Красного Креста в городе Полтава 115 электросирен с блоками управления. Их установили в 35 громадах во всех районах области, в частности в Харькове — 10 электросирен.

«В Харькове было дополнительно установлено 7 электросирен и 50 современных блоков управления электросиренами. Указанные электросирены могут стать основой для создания местной автоматизированной системы», — добавил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Как сообщалось, в Харькове создают Ситуационный центр, который среди прочего предполагает внедрение местной системы оповещения населения о воздушных тревогах. Мэр Игорь Терехов анонсировал, что центр планируют построить к лету, однако дифференциация тревог будет внедрена позже.

«Сейчас в городе внедряется местная автоматизированная система оповещения (МАСО) населения, которая позволит децентрализовано оповещать место возникновения угрозы с помощью современных технологий. С этими целями сегодня город и строит Ситуационный центр… Поскольку старая система оповещения действует по всей Харьковской области, а по нашей статистике сегодня около 80% всех тревог не связаны с непосредственной угрозой Харькову», — комментировал директор департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких.

Читайте также: Шаг к дифференциации тревог: в Харькове приняли документ о Ситуационном центре

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Главные новости Харькова 1.05: «прилеты» в городе и области, расширили график
Главные новости Харькова 1.05: «прилеты» в городе и области, расширили график
01.05.2024, 23:05
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
30.04.2024, 15:58
Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
01.05.2024, 12:02
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
01.05.2024, 21:54
Отели для насекомых создали под Харьковом (видео)
Отели для насекомых создали под Харьковом (видео)
01.05.2024, 22:23

Новости по теме:

09:50
Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов
09:28
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
19:36
65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото)
09:51
В Изюме установили новую систему оповещения о воздушных тревогах (видео)
14:43
В городе на Харьковщине сирены воздушной тревоги станут громче

Вы читали новость: «Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 21:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63 местные автоматизированные системы оповещения планируют создать до конца года в Харьковской области — в 7 районах и 56 громадах.".