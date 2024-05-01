Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов

63 местные автоматизированные системы оповещения планируют создать до конца года в Харьковской области — в 7 районах и 56 громадах.

«Действующая система, созданная еще в прошлом веке, не соответствует сегодняшним вызовам. Новая система не будет зависеть от перебоев с мобильной связью, будет энергоавтономной, позволит покрыть больше территории путем новейших решений, а также будет иметь современное и понятное управление. А в перспективе систему можно сделать дифференцированной. Воплощение этого проекта — задача громад», — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным пресс-службы ХОВА, в 2022-2023 годах регион бесплатно получил от Офиса Миссии Международного Комитета Красного Креста в городе Полтава 115 электросирен с блоками управления. Их установили в 35 громадах во всех районах области, в частности в Харькове — 10 электросирен.

«В Харькове было дополнительно установлено 7 электросирен и 50 современных блоков управления электросиренами. Указанные электросирены могут стать основой для создания местной автоматизированной системы», — добавил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Как сообщалось, в Харькове создают Ситуационный центр, который среди прочего предполагает внедрение местной системы оповещения населения о воздушных тревогах. Мэр Игорь Терехов анонсировал, что центр планируют построить к лету, однако дифференциация тревог будет внедрена позже.



«Сейчас в городе внедряется местная автоматизированная система оповещения (МАСО) населения, которая позволит децентрализовано оповещать место возникновения угрозы с помощью современных технологий. С этими целями сегодня город и строит Ситуационный центр… Поскольку старая система оповещения действует по всей Харьковской области, а по нашей статистике сегодня около 80% всех тревог не связаны с непосредственной угрозой Харькову», — комментировал директор департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких.