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Зміни в системі оповіщення населення Харківщини анонсував Синєгубов

Суспільство 21:54   01.05.2024
Олена Нагорна
Зміни в системі оповіщення населення Харківщини анонсував Синєгубов

63 місцеві автоматизовані системи оповіщення планують створити до кінця року в Харківській області – у 7 районах та 56 громадах.

Чинна система, запроваджена ще у минулому столітті, не відповідає сьогоднішнім викликам. Нова система не залежатиме від перебоїв із мобільним зв‘язком, буде енергоавтономною, дозволить покрити більше території шляхом новітніх рішень, а також матиме сучасне й зрозуміле управління. А в перспективі систему можна зробити диференційованою. Втілення цього проєкту — завдання громад”, – прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними пресслужби ХОВА, у 2022-2023 роках регіон безплатно отримав від Офісу Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Полтава 115 електросирен із блоками управління. Їх встановили у 35 громадах у всіх районах області, зокрема у Харкові – 10 електросирен.

У Харкові було додатково встановлено 7 електросирен та 50 сучасних блоків управління електросиренами. Зазначені електросирени можуть стати основою для створення МАСЦО“, – додав директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Як повідомлялося, у Харкові створюють Ситуаційний центр, який серед іншого передбачає впровадження місцевої системи оповіщення населення про повітряні тривоги. Мер Ігор Терехов анонсував, що центр планують збудувати до літа, проте диференціація тривог буде впроваджена пізніше.

«Наразі у місті впроваджується місцева автоматизована система оповіщення (МАСО) населення, яка дозволить децентралізовано сповіщати місце виникнення загрози за допомогою сучасних технологій. З цією метою сьогодні місто і будує ситуаційний центр… Стара система оповіщення діє по всій Харківській області, а за нашою статистикою сьогодні близько 80% усіх тривог не пов’язані з безпосередньою загрозою Харкову», — коментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.

Читайте також: Крок до диференціації тривог: у Харкові ухвалили документ про Ситуаційний центр

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 21:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "63 місцеві автоматизовані системи оповіщення планують створити до кінця року в Харківській області – у 7 районах та 56 громадах".