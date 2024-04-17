У Харкові затвердили положення про Ситуаційний центр

Положення про Ситуаційний центр Харкова затвердив 17 квітня виконавчий комітет міської ради.

Згідно з документом, пише пресслужба мерії, Ситуаційний центр – це постійний робочий орган міськради. Він цілодобово забезпечуватиме оперативну взаємодію екстрених служб зі службами міста, а також оповіщуватиме населення про загрози воєнного, техногенного, природного характеру.

Як повідомляють у пресслужбі, Ситуаційний центр сприятиме оперативному реагуванню на НС у взаємодії з підрозділами Нацполіції, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Центру екстреної медичної допомоги, аварійною газовою службою та ін. У центрі функціонуватимуть відділи моніторингу та відеоспостереження, оперативного реагування, Оперативно-координаційний центр.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру здійснює департамент надзвичайних ситуацій міськради.

Як повідомлялося, у Харкові створюють Ситуаційний центр, який серед іншого передбачає впровадження місцевої системи оповіщення населення про повітряні тривоги. Мер Ігор Терехов анонсував, що центр планують збудувати до літа, проте диференціація тривог буде впроваджена пізніше.



«Наразі у місті впроваджується місцева автоматизована система оповіщення (МАСО) населення, яка дозволить децентралізовано сповіщати місце виникнення загрози за допомогою сучасних технологій. З цією метою сьогодні місто і будує ситуаційний центр… Стара система оповіщення діє по всій Харківській області, а за нашою статистикою сьогодні близько 80% усіх тривог не пов’язані з безпосередньою загрозою Харкову», — коментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.