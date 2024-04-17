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Шаг к дифференциации тревог: в Харькове приняли документ о Ситуационном центре

Общество 16:54   17.04.2024
Елена Нагорная
Шаг к дифференциации тревог: в Харькове приняли документ о Ситуационном центре Фото: ХОВА

Положение о Ситуационном центре Харькова утвердил 17 апреля исполнительный комитет городского совета.

Согласно документу, пишет пресс-служба мэрии, Ситуационный центр — это постоянно действующий рабочий орган горсовета. Он будет круглосуточно обеспечивать оперативное взаимодействие экстренных служб со службами города, а также будет оповещать население об угрозах военного, техногенного и природного характера.

Как сообщают в пресс-службе, Ситуационный центр будет способствовать оперативному реагированию на ЧС во взаимодействии с подразделениями Нацполиции, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Центра экстренной медицинской помощи, аварийной газовой службой и т. д. В центре будут функционировать отделы мониторинга и видеонаблюдения, оперативного реагирования, Оперативно-координационный центр.

Организационное и материально-техническое обеспечение Ситуационного центра осуществляет департамент чрезвычайных ситуаций горсовета.

Как сообщалось, в Харькове создают Ситуационный центр, который среди прочего предполагает внедрение местной системы оповещения населения о воздушных тревогах. Мэр Игорь Терехов анонсировал, что центр планируют построить к лету, однако дифференциация тревог будет внедрена позже.

«Сейчас в городе внедряется местная автоматизированная система оповещения (МАСО) населения, которая позволит децентрализовано оповещать место возникновения угрозы с помощью современных технологий. С этими целями сегодня город и строит Ситуационный центр… Поскольку старая система оповещения действует по всей Харьковской области, а по нашей статистике сегодня около 80% всех тревог не связаны с непосредственной угрозой Харькову», — комментировал директор департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Положение о Ситуационном центре Харькова утвердил 17 апреля исполнительный комитет городского совета".