“Щоб McDonald’s прийшов” у Харків – Терехов про скорочення кількості тривог
У Харкові будують ситуаційний центр. Там будуть системи відеоспостереження, оповіщення населення про повітряну тривогу та реагування на «прильоти».
Будівництво центру анонсував директор новоствореного департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Наш проєкт про безпеку міста, про своєчасне виявлення, реагування, упередження мешканців міста про надзвичайні ситуації, про загрози. Зараз у місті впроваджується місцева автоматизована система оповіщення населення, яка дозволить децентралізовано оповіщати місце виникнення загрози за допомогою сучасних технологій. З цією метою сьогодні місто і будує ситуаційний центр. Після завершення ремонту і оснащення ситуаційного центру буде впроваджено систему МАСО. Ця система дозволить оповіщати населення про тривогу. Бо стара система оповіщення, вона, по-перше, діє по всій Харківській області, вона включає в себе і місто Харків, і за нашою статистикою сьогодні близько 80% усіх тривог не пов’язані з безпосередньою загрозою Харкову», – сказав Гладких.
Мер міста Ігор Терехов зазначає, що ситуаційний центр планують звести до літа. Однак диференціація повітряних тривог буде впроваджена пізніше.
«Що стосується повітряних тривог, ми розробляємо програмне забезпечення з IT кластером. Я вдячний за це. Це більш тривалий процес. Але ми будемо швидко пробиватися. Я чудово розумію, що для харків’ян це дуже важливо. Щоб бізнес відкривався, щоб торговельні центри працювали зовсім по-іншому. Щоб той же McDonald’s прийшов», – зазначив мер.
Крім того, на базі ситуаційного центру, додав Гладких, планують створити міську систему відеоспостереження.
«Є дуже багато ситуацій, коли в місті у нас відбувається «прильот» і ми дуже довго шукаємо місця, оскільки або немає заявників, або це відбувається вже в темну пору доби, і уходить дуже значний час на виявлення саме місця надзвичайної ситуації. Ну і окремо увагу хочемо приділити координація екстрених і комунальних служб міста, оскільки їх швидка і злагоджена взаємодія є запорукою спільних рятувальних операцій», – зазначив Гладких.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 13:38;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові будують ситуаційний центр. Там будуть системи відеоспостереження, оповіщення населення про повітряну тривогу та реагування на «прильоти».".