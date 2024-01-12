«Працюємо над тим, що повітряні тривоги були більш точними» – Синєгубов
На Харківщині працюють над тим, щоб сигнал повітряної тривоги був точнішим та вмикався за відповідної загрози.
«Над цим працює наразі Міністерство оборони, Генштаб, для того, щоб не включати, умовно кажучи, всю територію Харківської області, всю нашу державу, наприклад, на годину, на дві, якщо щось там злетіло, Міг, чи щось інше. Однак об’єктивних даних щодо пуску ракет немає, а часу буде все ж таки достатньо, щоб знову ж таки зреагувати і надати людям час, щоб укритися в сховищах», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 12 січня.
На його думку, таке рішення дозволить бізнесу менше переривати роботу на час тривог.
«Працюємо над тим, щоб повітряні тривоги були більш, скажімо простим язиком, точними і відповідали тим реальним загрозам, які, на жаль, будуть у наявності для мешканців Харківської області. Це дозволить, в тому числі відновити ряд бізнесів, які мають, скажімо так, іноземного власника. Тому, що для них це досить важко працювати. Їм не вигідно це», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, миг, робота, синєгубов, тревога, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині працюють над тим, щоб сигнал повітряної тривоги був точнішим та вмикався за відповідної загрози.".