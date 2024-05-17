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«У нас была рекордная воздушная тревога» — Синегубов об ударах по Харьковщине

Происшествия 10:21   17.05.2024
Оксана Горун
«У нас была рекордная воздушная тревога» — Синегубов об ударах по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что воздушная тревога, начавшаяся 16 мая, в Харьковской области длилась 16 часов 33 минуты.

«В отношении города Харькова, ночью враг массово атаковал своими беспилотниками типа «Шахед» нашу гражданскую инфраструктуру. Соответственно есть повреждения гражданских жилых многоэтажек. Как всегда, повреждены окна и конструктив. Все наши подразделения работают над ликвидацией последствий. Также были ракетные удары типа «С-300″. Пока еще анализируем все повреждения. Ну и, кроме того, с 16 на 17 мая у нас была рекордная воздушная тревога, длившаяся 16 часов 33 минуты. Это свидетельствует о том, что враг действительно массово атакует наши пограничные населенные пункты, сам город Харьков, ну и, конечно, и Липецкое направление, и Купянское направление, и, соответственно, Волчанское направление тоже», — сказал Синегубов.

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Напомним, сирена воздушной тревоги в Харькове прозвучала в 08:15 16 мая, а отбой объявили в 00:48 17 мая. По данным портала alerts.in.ua, это была самая длинная тревога на Харьковщине с начала полномасштабной войны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 10:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что воздушная тревога, начавшаяся 16 мая, в Харьковской области длилась 16 часов 33 минуты".