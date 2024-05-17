Авіаудар по Харкову: ДСНС показала, як гасять пожежу, постраждалих 29 (фото)

Триває ліквідація наслідків авіаудару по Харкову, якого військові РФ завдали близько 15:40 17 травня, повідомляють у ДСНС України.

Внаслідок цієї атаки сталася масштабна пожежа. За даними рятувальників, троє людей загинули, ще 29 постраждали. Двох чоловіків вдалося врятувати.

Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникли пожежі. Раніше було відомо про трьох загиблих та 28 постраждалих.