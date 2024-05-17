Авіаудар по Харкову: ДСНС показала, як гасять пожежу, постраждалих 29 (фото)
Триває ліквідація наслідків авіаудару по Харкову, якого військові РФ завдали близько 15:40 17 травня, повідомляють у ДСНС України.
Внаслідок цієї атаки сталася масштабна пожежа. За даними рятувальників, троє людей загинули, ще 29 постраждали. Двох чоловіків вдалося врятувати.
Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникли пожежі. Раніше було відомо про трьох загиблих та 28 постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, вибухи, ГСЧС, пожежа, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 22:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває ліквідація наслідків авіаудару по Харкову, якого військові РФ завдали близько 15:40 17 травня, повідомляють у ДСНС України".