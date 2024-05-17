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Авіаудар по Харкову: ДСНС показала, як гасять пожежу, постраждалих 29 (фото)

Події 22:19   17.05.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Харкову: ДСНС показала, як гасять пожежу, постраждалих 29 (фото)

Триває ліквідація наслідків авіаудару по Харкову, якого військові РФ завдали близько 15:40 17 травня, повідомляють у ДСНС України.

Внаслідок цієї атаки сталася масштабна пожежа. За даними рятувальників, троє людей загинули, ще 29 постраждали. Двох чоловіків вдалося врятувати.

Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникли пожежі. Раніше було відомо про трьох загиблих та 28 постраждалих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 22:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває ліквідація наслідків авіаудару по Харкову, якого військові РФ завдали близько 15:40 17 травня, повідомляють у ДСНС України".