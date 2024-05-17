Авиаудар по Харькову: ГСЧС показала, как тушат пожар, пострадавших 29 (фото)

Продолжается ликвидация последствий авиаудара по Харькову, который военные РФ нанесли около 15:40 17 мая, сообщают в ГСЧС Украины.

В результате этой атаки произошел масштабный пожар. По данным чрезвычайников, три человека погибли, еще 29 пострадали. Двоих мужчин удалось спасти.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возникли пожары. Ранее было известно о троих погибших и 28 пострадавших.