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Авиаудар по Харькову: ГСЧС показала, как тушат пожар, пострадавших 29 (фото)

Происшествия 22:19   17.05.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Харькову: ГСЧС показала, как тушат пожар, пострадавших 29 (фото)

Продолжается ликвидация последствий авиаудара по Харькову, который военные РФ нанесли около 15:40 17 мая, сообщают в ГСЧС Украины.

В результате этой атаки произошел масштабный пожар. По данным чрезвычайников, три человека погибли, еще 29 пострадали. Двоих мужчин удалось спасти.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возникли пожары. Ранее было известно о троих погибших и 28 пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 22:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается ликвидация последствий авиаудара по Харькову, который военные РФ нанесли около 15:40 17 мая, сообщают в ГСЧС Украины.".