Метро у Харкові зупинялося через збій роботи в електромережах – Міненерго
Через порушення, що сталося в електромережах Сумської області, короткостроково знеструмлювалась частина Харкова – це близько 182 тисяч абонентів та метрополітен.
За даними Міністерства енергетики України, внаслідок обстрілів знищене електрообладнання у місті Куп’янськ та селищі Борова. Наразі тривають роботи із заживлення споживачів. Станом на ранок через бойові дії залишаються знеструмленими 32,8 тисячі абонентів.
В одному з населених пунктів Богодухівського району внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось 46 абонентів, додали в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через порушення, що сталося в електромережах Сумської області, короткостроково знеструмлювалась частина Харкова – це близько 182 тисяч абонентів та метрополітен.".