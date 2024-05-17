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Метро у Харкові зупинялося через збій роботи в електромережах – Міненерго

Суспільство 12:44   17.05.2024
Вікторія Яковенко
Метро у Харкові зупинялося через збій роботи в електромережах – Міненерго

Через порушення, що сталося в електромережах Сумської області, короткостроково знеструмлювалась частина Харкова – це близько 182 тисяч абонентів та метрополітен.

За даними Міністерства енергетики України, внаслідок обстрілів знищене електрообладнання у місті Куп’янськ та селищі Борова. Наразі тривають роботи із заживлення споживачів. Станом на ранок через бойові дії залишаються знеструмленими 32,8 тисячі абонентів.

В одному з населених пунктів Богодухівського району внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось 46 абонентів, додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через порушення, що сталося в електромережах Сумської області, короткостроково знеструмлювалась частина Харкова – це близько 182 тисяч абонентів та метрополітен.".