Метро у Харкові зупинялося через збій роботи в електромережах – Міненерго

Через порушення, що сталося в електромережах Сумської області, короткостроково знеструмлювалась частина Харкова – це близько 182 тисяч абонентів та метрополітен.

За даними Міністерства енергетики України, внаслідок обстрілів знищене електрообладнання у місті Куп’янськ та селищі Борова. Наразі тривають роботи із заживлення споживачів. Станом на ранок через бойові дії залишаються знеструмленими 32,8 тисячі абонентів.

В одному з населених пунктів Богодухівського району внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось 46 абонентів, додали в Міненерго.