Світло тепер вимикатимуть з 5 до 23: новий графік для Харкова та області

Оновлений графік відключень світла у Харкові та області на період з 17 по 20 травня опублікувало АТ “Харківобленерго”.

У зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України споживачів знеструмлюватимуть з 5-ї до 23-ї години, а не з 6-ї до 24-ї, як було дотепер, повідомили енергетики.

12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Також не змінюється тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше три години на добу.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися номер своєї групи можна із файлу.