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Світло тепер вимикатимуть з 5 до 23: новий графік для Харкова та області

Суспільство 18:35   16.05.2024
Олена Нагорна
Світло тепер вимикатимуть з 5 до 23: новий графік для Харкова та області

Оновлений графік відключень світла у Харкові та області на період з 17 по 20 травня опублікувало АТ “Харківобленерго”.

У зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України споживачів знеструмлюватимуть з 5-ї до 23-ї години, а не з 6-ї до 24-ї, як було дотепер, повідомили енергетики.

12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Також не змінюється тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше три години на добу.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися номер своєї групи можна із файлу.

Читайте також: Планові відключення стартують опівночі 16 травня на Харківщині – Укренерго

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 18:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень світла у Харкові та області на період з 17 по 20 травня опублікувало АТ “Харківобленерго”".