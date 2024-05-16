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Свет теперь будут отключать с 5 до 23: новый график для Харькова и области

Общество 18:35   16.05.2024
Елена Нагорная
Свет теперь будут отключать с 5 до 23: новый график для Харькова и области

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 17 по 20 мая опубликовало АО «Харьковоблэнерго».

В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины потребителей будут обесточивать с 5 до 23 часов, а не с 6 до 24, как было до этого, сообщили энергетики.

12 очередей остаются такими же, как и раньше. Также не меняется продолжительность отключения электричества для каждой из них — не менее трех часов в сутки.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать номер своей группы можно из файла.

Читайте также: Плановые отключения стартуют с полуночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 18:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 17 по 20 мая опубликовало АО «Харьковоблэнерго»".