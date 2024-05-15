Плановые отключения стартуют с полночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго
16 мая с 00:00 и в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО), сообщило АО «Укрэнерго».
Как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Причина ограничений – увеличилось потребление электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных рф по украинской энергосистеме с 22 марта.
Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: електрика, плановые отключения, світло, свет, Украина., Харьковская область, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 22:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 мая с 00:00 и в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО), сообщило АО «Укрэнерго».".