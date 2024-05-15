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Плановые отключения стартуют с полночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго

Общество 22:16   15.05.2024
Оксана Якушко
Плановые отключения стартуют с полночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

16 мая с 00:00 и в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО), сообщило АО «Укрэнерго».

Как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений – увеличилось потребление электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных рф по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылке. 

Читайте также: Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 22:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 мая с 00:00 и в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО), сообщило АО «Укрэнерго».".