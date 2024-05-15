Плановые отключения стартуют с полночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго

16 мая с 00:00 и в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО), сообщило АО «Укрэнерго».

Как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений – увеличилось потребление электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных рф по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылке.