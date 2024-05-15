Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая

Новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая опубликовало облэнерго.

Согласно графику, каждая из 12 групп, которые были определены ранее, будет оставаться без электричества минимум по три часа в сутки.

Энергетики напоминают, что красным цветом выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать номер своей группы можно из файла.