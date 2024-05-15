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Укрэнерго ввело аварийные отключения в Украине, в том числе на Харьковщине

Общество 07:41   15.05.2024
Оксана Горун
Укрэнерго ввело аварийные отключения в Украине, в том числе на Харьковщине

НЭК «Укрэнерго» утром 15 мая сообщило о контролируемых аварийных отключениях электричества для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать до 9 утра.

«С 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», — проинформировала пресс-служба «Укрэнерго».

Также в НЭК сообщили, что с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» утром 15 мая сообщило о контролируемых аварийных отключениях электричества для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать до 9 утра".