Укрэнерго ввело аварийные отключения в Украине, в том числе на Харьковщине
НЭК «Укрэнерго» утром 15 мая сообщило о контролируемых аварийных отключениях электричества для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать до 9 утра.
«С 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», — проинформировала пресс-служба «Укрэнерго».
Также в НЭК сообщили, что с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, електрика, отключения, світло, свет, Укрэнерго;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» утром 15 мая сообщило о контролируемых аварийных отключениях электричества для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать до 9 утра".