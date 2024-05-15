Укренерго запровадило аварійні відключення, у тому числі на Харківщині
НЕК “Укренерго” вранці 15 травня повідомило про контрольовані аварійні відключення електрики для промислових та побутових споживачів. Вони діятимуть до 9 ранку.
“З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр “Укренерго” застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів“, – поінформувала пресслужба “Укренерго”.
Також у НЕК повідомили, що з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, електрика, світло, укренерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” вранці 15 травня повідомило про контрольовані аварійні відключення електрики для промислових та побутових споживачів. Вони діятимуть до 9 ранку".