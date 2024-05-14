По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла
Графіки аварійних відключень електроенергії застосували по всій Україні через дефіцит в об’єднаній енергосистемі, повідомляють у АТ “Харківобленерго”.
Як інформують у НЕК “Укренерго”, аварійні відключення по всій країні запроваджені з 21:00 до 24:00. Дефіцит електроенергії в системі виник у результаті російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
У середу, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 21:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки аварійних відключень електроенергії застосували по всій Україні через дефіцит в об’єднаній енергосистемі".