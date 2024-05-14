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По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла

Суспільство 21:59   14.05.2024
Олена Нагорна
По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла

Графіки аварійних відключень електроенергії застосували по всій Україні через дефіцит в об’єднаній енергосистемі, повідомляють у АТ “Харківобленерго”.

Як інформують у НЕК “Укренерго”, аварійні відключення по всій країні запроваджені з 21:00 до 24:00. Дефіцит електроенергії в системі виник у результаті російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

У середу, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00.

Читайте також: Опубліковано новий графік вимкнень світла у Харкові та області на 11-15 травня

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 21:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки аварійних відключень електроенергії застосували по всій Україні через дефіцит в об’єднаній енергосистемі".