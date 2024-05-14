По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света
Графики аварийных отключений электроэнергии применили по всей Украине в связи с дефицитом в объединенной энергосистеме, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».
Как информируют в НЭК «Укрэнерго», аварийные отключения по всей стране введены с 21:00 до 24:00. Дефицит электроэнергии в системе возник в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.
В среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аварийные, відключення, отключения, світло, свет, Харьков, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики аварийных отключений электроэнергии применили по всей Украине в связи с дефицитом в объединенной энергосистеме, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».".