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По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света

Общество 21:59   14.05.2024
Елена Нагорная
По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света

Графики аварийных отключений электроэнергии применили по всей Украине в связи с дефицитом в объединенной энергосистеме, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

Как информируют в НЭК «Укрэнерго», аварийные отключения по всей стране введены с 21:00 до 24:00. Дефицит электроэнергии в системе возник в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

В среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.

Читайте также: Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики аварийных отключений электроэнергии применили по всей Украине в связи с дефицитом в объединенной энергосистеме, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».".