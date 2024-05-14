По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света

Графики аварийных отключений электроэнергии применили по всей Украине в связи с дефицитом в объединенной энергосистеме, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

Как информируют в НЭК «Укрэнерго», аварийные отключения по всей стране введены с 21:00 до 24:00. Дефицит электроэнергии в системе возник в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

В среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.