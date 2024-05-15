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З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 16-20 травня

Суспільство 14:03   15.05.2024
Олена Нагорна
З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 16-20 травня

Новий графік відключень світла у Харкові та області на 16-20 травня опублікувало обленерго.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

Енергетики нагадують, що червоним кольором виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися номер своєї групи можна  із файлу.

Читайте також: Укренерго запровадило аварійні відключення в Україні, зокрема на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 14:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на 16-20 травня опублікувало обленерго".