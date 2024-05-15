Планові відключення стартують опівночі 16 травня на Харківщині– Укренерго

16 травня з 00:00 та протягом доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень (ДПО), повідомило АТ «Укренерго».

Як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Адреси офіційних сайтів обленерго можна знайти за посиланням.