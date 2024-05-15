Планові відключення стартують опівночі 16 травня на Харківщині– Укренерго
16 травня з 00:00 та протягом доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень (ДПО), повідомило АТ «Укренерго».
Як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.
Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Адреси офіційних сайтів обленерго можна знайти за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електрика, електроенергія, плановые отключения, світло, Украина., Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 22:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 травня з 00:00 та протягом доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень (ДПО), повідомило АТ «Укренерго».".