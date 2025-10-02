«Укрзалізниця» повідомляє про технічний збій: як купити квитки
В АТ «Укрзалізниця» близько 13:00 заявили про технічний збій у інтернет-провайдера.
«Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено», – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що квитки доступні у касах.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла про те як Харків готується до зими. В етері нацмарафону мер Ігор Терехов зазначав, що харків’яни вже відчули перші наслідки ворожих атак на енергетику, згадуючи нещодавній обстріл у Холодногірському районі. Тоді без світла залишились десятки людей. «Дійсно ми працюємо, працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто, щоб працював громадський транспорт, щоб інфраструктура міста працювала», – казав Терехов.
Читайте також: Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна; Теги: АТ "Укрзалізниця", билеты, сбой;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Укрзалізниця» повідомляє про технічний збій: як купити квитки»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Укрзалізниця» близько 13:00 заявили про технічний збій у інтернет-провайдера.".