«Укрзалізниця» повідомляє про технічний збій: як купити квитки

Транспорт 13:22   02.10.2025
Вікторія Яковенко
«Укрзалізниця» повідомляє про технічний збій: як купити квитки

В АТ «Укрзалізниця» близько 13:00 заявили про технічний збій у інтернет-провайдера.

«Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що квитки доступні у касах.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла про те як Харків готується до зими. В етері нацмарафону мер Ігор Терехов зазначав, що харків’яни вже відчули перші наслідки ворожих атак на енергетику, згадуючи нещодавній обстріл у Холодногірському районі. Тоді без світла залишились десятки людей. «Дійсно ми працюємо, працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто, щоб працював громадський транспорт, щоб інфраструктура міста працювала», – казав Терехов.

Читайте також: Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося

Автор: Вікторія Яковенко
