«Укрзалізниця» повідомляє про технічний збій: як купити квитки

В АТ «Укрзалізниця» близько 13:00 заявили про технічний збій у інтернет-провайдера.

«Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що квитки доступні у касах.

