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Метро в Харькове останавливалось из-за сбоя работы в электросетях – Минэнерго

Общество 12:44   17.05.2024
Виктория Яковенко
Метро в Харькове останавливалось из-за сбоя работы в электросетях – Минэнерго

Из-за нарушений в электросетях Сумской области краткосрочно обесточивалась часть Харькова – это около 182 тысяч абонентов и метрополитен.

По данным Министерства энергетики Украины, в результате обстрелов уничтожено электрооборудование в городе Купянск и поселке Боровая. Сейчас продолжаются работы по запитанию потребителей. По состоянию на утро из-за боевых действий остаются обесточенными 32,8 тысячи абонентов.

В одном из населенных пунктов Богодуховского района в результате боевых действий поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 46 абонентов, добавили в Минэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за нарушений в электросетях Сумской области краткосрочно обесточивалась часть Харькова – это около 182 тысяч абонентов и метрополитен.".