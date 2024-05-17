Метро в Харькове останавливалось из-за сбоя работы в электросетях – Минэнерго

Из-за нарушений в электросетях Сумской области краткосрочно обесточивалась часть Харькова – это около 182 тысяч абонентов и метрополитен.

По данным Министерства энергетики Украины, в результате обстрелов уничтожено электрооборудование в городе Купянск и поселке Боровая. Сейчас продолжаются работы по запитанию потребителей. По состоянию на утро из-за боевых действий остаются обесточенными 32,8 тысячи абонентов.

В одном из населенных пунктов Богодуховского района в результате боевых действий поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 46 абонентов, добавили в Минэнерго.