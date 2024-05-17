Метро в Харькове останавливалось из-за сбоя работы в электросетях – Минэнерго
Из-за нарушений в электросетях Сумской области краткосрочно обесточивалась часть Харькова – это около 182 тысяч абонентов и метрополитен.
По данным Министерства энергетики Украины, в результате обстрелов уничтожено электрооборудование в городе Купянск и поселке Боровая. Сейчас продолжаются работы по запитанию потребителей. По состоянию на утро из-за боевых действий остаются обесточенными 32,8 тысячи абонентов.
В одном из населенных пунктов Богодуховского района в результате боевых действий поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 46 абонентов, добавили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, Минэнерго, работы, сбой, харьковщина, электросети;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за нарушений в электросетях Сумской области краткосрочно обесточивалась часть Харькова – это около 182 тысяч абонентов и метрополитен.".