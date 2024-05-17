Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ

Суспільство 11:38   17.05.2024
Вікторія Яковенко
Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

Там також зазначили, що у ніч на 17 травня ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Усі ворожі «шахеди» збиті у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Читайте також: Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ

Ситуацію у Вовчанську в Генштабі називають контрольованою. Тривають заходи з посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне – Берестове та Коломийчиха – М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Українські воїни ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

Читайте також: Зеленський про Харківщину: ворог зміг просунутись максимум на 10 км, яка мета

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
До бетонної лінії оборони на Харківщині ніхто не дійшов – Зеленський
До бетонної лінії оборони на Харківщині ніхто не дійшов – Зеленський
17.05.2024, 12:28
РФ розширила зону бойових дій, попереду важкі бої – Сирський на Харківщині
РФ розширила зону бойових дій, попереду важкі бої – Сирський на Харківщині
17.05.2024, 12:12
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
17.05.2024, 06:58
Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
17.05.2024, 11:38
“Було дико” – воїн 57 ОМБ про звинувачення в ІПсО з боку влади Харківщини
“Було дико” – воїн 57 ОМБ про звинувачення в ІПсО з боку влади Харківщини
17.05.2024, 11:06
Зеленський про Харківщину: ворог зміг просунутись максимум на 10 км, яка мета
Зеленський про Харківщину: ворог зміг просунутись максимум на 10 км, яка мета
17.05.2024, 11:11

Новини за темою:

07:35
Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ
14:25
У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)
16:25
Росіяни здійснили 30 атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ
21:36
19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
09:59
12 раз північ Харківщини і 19 раз Куп’янщину атакували росіяни – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".