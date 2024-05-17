Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

Там також зазначили, що у ніч на 17 травня ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Усі ворожі «шахеди» збиті у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Ситуацію у Вовчанську в Генштабі називають контрольованою. Тривають заходи з посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне – Берестове та Коломийчиха – М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Українські воїни ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.