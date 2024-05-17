Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.
Там також зазначили, що у ніч на 17 травня ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Усі ворожі «шахеди» збиті у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
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Ситуацію у Вовчанську в Генштабі називають контрольованою. Тривають заходи з посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.
На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне – Берестове та Коломийчиха – М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Українські воїни ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, БПЛА, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".