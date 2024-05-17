Атака БпЛА, ситуация в Волчанске и на Купянском направлении: сводка Генштаба
На Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.
Там также отметили, что в ночь на 17 мая враг атаковал 20 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарского и Курского (РФ). Все вражеские «Шахеды» сбиты в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.
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Ситуацию в Волчанске в Генштабе называют контролируемой. Проходят мероприятия по усилению украинских оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.
На Купянском направлении продолжаются две атаки противника по направлениям Крохмальное — Берестовое и Коломыйчиха — Мясожаровка. Ситуация контролируется. Украинские воины ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в направлении Синьковка-Ольшана.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, БПЛА, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".