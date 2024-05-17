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Зо два десятки КАБів скинула сьогодні РФ у прикордонні Харківщини – Генштаб

Події 21:27   17.05.2024
Олена Нагорна
Зо два десятки КАБів скинула сьогодні РФ у прикордонні Харківщини – Генштаб

18 КАБів скинули російські військові на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:30.

Українські підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. З початку доби втрати супротивника тут склали 133 солдати вбитими та пораненими, а також 36 одиниць озброєння та військової техніки. Знищено вісім бліндажів окупантів. Ситуація контролюється Силами оборони.

На Куп’янському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах селища Куп’янськ-Вузловий та села Вільшана.

Читайте також: Ворог намагався атакувати у напрямку Липців під Харковом – зведення Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 21:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 КАБів скинули російські військові на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:30".